Yeni Emekliye 2 bin TL! Emeklinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Emeklilerin biner liralık bayram ikramiyesi netleşiyor.
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İlk ikramiye 18-22 Mayıs, ikincisi ise 27-30 Temmuz tarihlerinde bekleniyor. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Peki, bayram ikramiyesine zam olacak mı? Emekli ikramiyeleriyle ilgili detaylar haberimizde...
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Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek.
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Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak. Artış olup olmayacağı merak edilirken, ikramiyenin verileceği tarihler de büyük ölçüde belli.
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BAKANLIK DUYURACAK
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Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü.
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Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi 27-30 Temmuz tarihleri arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak. Bayram ikramiyesinden, ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
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Emekli aylığı 24 Mayıs'a kadar bağlananlar bu yıl 2 ikramiyeyi de, 18 Mayıs'tan sonra ancak 27 Temmuz'dan önce bağlananlar ise bir ikramiyeyi alabilecek.
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DUL VE YETİMLER DE ALACAK
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İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri alanlara da veriliyor.
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Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ikramiye ödeniyor.
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Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da iş göremezlik oranına göre ödeme hesaplanıyor.
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2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosyadan ödeme yapılıyor.