Emekliye 12 milyarlık ikramiye! Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli 5-9 Ağustos tarihinde yılın ikinci, toplamda 4'üncü bin liralık bayram ikramiyelerine kavuşmuş olacak. Hükümet, emekli ve onların hak sahiplerine, 12 milyar liraya yaklaşan ödeme yapacak. Peki, emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Yeni emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek mi? İşte emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi ile ilgili bütün detaylar...