Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?
Bankaların, emeklileri maaş müşterisi yapma çabaları sürüyor. Bu çar emeklilere 1100 TL'ye varan ek kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Bankalar emeklilere maaş müşterisi olması karşılığında 350 TL'den başlayan promosyon ödemeleri yapıyor. Emekliler bankaların promosyon tekliflerini yakından takip ederek maaşlarını taşıyor. Özel bankalar, kamu bankalarındaki emekli müşterileri çekmek için muslukları sonuna kadar açtı.
Emekliler bu yarıştan karlı çıkarken en yüksek promosyonu almak için, "Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?" sorularına sıklıkla yanıt arıyor. Peki, emekliye promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm gelişmeler...
Emekliye promosyon fırsatları gün geçtikçe artıyor. Birçok özel banka ve kamu bankası emeklilerin maaşlarını taşımaları için cazip tekliflerde bulunuyor. Bu teklifler bir yarış haline dönmüş durumda. Bu yarış da emeklinin yüzünü güldürüyor. Kamu bankaları emekli maaşlarının büyük kısmını elinde tutuyor.
EN YÜKSEK ÖDEMEYİ O BANKA YAPIYOR Türkiye Ekonomi Bankası 1000 TL emekli promosyonu ve 100 TL arkadaşını getir kampanyasıyla 1100 TL ödeme yapıyor. En fazla 10 arkadaşınızı getirerek 1000 TL ek gelir görünse de bu rakam oldukça zor. Bu sebeple 1 arkadaş ve 1000 TL ödemesi 1100 TL TEB zirvede yer alıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU 1100 TL'YE KADAR YÜKSELDİ Tüm bankalar 2020 yılı emekli maaşı promosyonları sürüyor. Bir çok banka 300 TL olan ödemeleri 500 TL'ye, en fazla 1100 TL promosyon ödemesi alabiliyor. Peki 2020 yılında 1100 TL promosyon veren banka hangisi? 2020 emekli promosyon ücretleri sizlerle.
EMEKLİYE PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ? SGK ile aralarından protokol imzalayan bankalardan yaklaşık 12 milyon emekliye ödenecek olan promosyonlarda belirli bir plana göre ödemeler yapılacak. SGK ile aralarında protokol imzalayan 16 banka başta Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, Akbank, Burgan Bank, Vakıf Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabank, Denizbank, ICBC Turkey ve PTT emekliye promosyon verecek.
PROMOSYON İÇİN İSTENEN ŞARTLAR NELER? Ödemeler emekli aylığı hesaplarının bankalarda 3 yıl tutulması karşılığında verilecek ve başvurular bankalardan bizzat kabul edilecek. Öncelikle emekliler aylıklarını aldıkları bankalardan promosyon ödemesi verecek olan bankalardan herhangi birini seçebilecek ve tercihlerini kendi istedikleri bankalardan kullanabilecek yeter ki promosyon ödemesi yapacak olan bir bankadan alınmış ols
Emekli promosyon şartları arasında dikkat çeken bir diğer konu ise en az 2 adet otomatik ödeme talimatı ile promosyon ödemesinin yapılması. Banka ile çalışan emekliler diğer bankacılık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırken, bankalar da emeklilerden bu süre içinde en az 2 faturasının kendi şubelerinden ödenmesinin garanti edilmesini talep etmektedir. Bu konuda da Bakanlık tarafından bu şartların esnetildiği açıklaması sabah saatlerinde geldi.
Buna göre en az 2 adet otomatik ödeme talimatı şartının değiştirilerek bunun yerine promosyon alacak olan emekliler bankalardan kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı açtırması ve bunlardan ya kredili mevduat hesabı (KMH) ya da kredi kartı seçeneklerinden sadece birini seçebilecekleri açıklandı. Emekli emekli aylığı alan eşlerden her ikisi de emekli ise ve bankalardan promosyon anlaşması yapmak isterlerse sözleşme imzaladıkları bankaya sadece iki otomatik ödeme talimatı vermeleri yeterli olacak.