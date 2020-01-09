Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

MAAŞ NE KADAR YÜKSEK, PROMOSYON O KADAR YÜKSEK Yüksek maaşa yüksek promosyon, düşük maaşa düşük promosyon olsa da bankalar 1-2-3 yıllık sözlere göre sizlere bu ödemeleri yapar. 2020 yılında tüm bankaların maaş ödemelerine göre vereceği promosyon zirvede TEB var!