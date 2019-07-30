Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta almaya hazırlanan emekliler, tutar artışı müjdesi bekliyor. Eğer artış TÜFE'ye bağlanırsa, ikramiye 2020 yılında bin 159 liraya çıkabilecek. Emekliler yıllık 318 lira avantaj sağlayacak. Peki emekli maaşlarında tutar artışı olursa SSK,Bağ-Kur ve memur emeklilerine verilen ikramiyeler ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...