Emeklinin zam farkları hesapta! Emekli farkları ne zaman yatırılacak?
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Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşmaya başladı. Bağ-Kur'lular tahsis numaralarına göre zamlı maaşlarına bugün kavuşacaklar. Memur emeklileri de bugün zam farklarını hesaplarında bulacak. Peki, emekli maaşına yapılan zam farklarıyla birlikte ne kadar artış olacak? Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği bütün detaylar..
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Temmuz zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşmaya başladı.
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İlk olarak SSK emeklileri tahsis numaralarına göre gün gün zamlı ödemelerini alıyor.
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Sıra Bağ-Kur ve memur emeklilerine geldi.
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Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.
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Memur emeklileri ise maaşlarını aybaşında aldığı için hesaplarına zam farkı yatırılacak.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği müjdeye göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2.3 milyon kişi de bugün zam farklarını hesaplarında görecek.
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş alma günlerinde hesaplarında, maaşlarını yüzde 5.01 artırılmış haliyle görürken, memur emeklileri maaşlarını zaten aldıkları için yarın sadece yüzde 6.02 oranındaki zam farklarını görecek.