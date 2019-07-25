Emeklinin zam farkları hesapta! Emekli farkları ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşmaya başladı. Bağ-Kur'lular tahsis numaralarına göre zamlı maaşlarına bugün kavuşacaklar. Memur emeklileri de bugün zam farklarını hesaplarında bulacak. Peki, emekli maaşına yapılan zam farklarıyla birlikte ne kadar artış olacak? Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği bütün detaylar..