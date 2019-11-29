Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...
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Ocak'ta milyonların gelirinde artış olacak. Emekliden memura, asgari ücretliden işsize, yaşlıdan engelliye kadar hemen herkese zam olacak. Tüm çalışanların asgari geçim indirimi de yükselecek. Peki, 2020 yılından itibaren kim ne kadar alacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiren Ocak zammıyla liste haberimizde...
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Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışançalışmayan hemen herkesin geliri artacak.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak.
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Zam oranı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre yüzde 6.82 olacak.
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En düşük maaş bin 262 liraya çıkabilecek.
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Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.
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Memur maaş katsayısındaki artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.
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Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenecek tutar 433 liradan 479,51 liraya çıkabilecek.