Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

Ocak'ta milyonların gelirinde artış olacak. Emekliden memura, asgari ücretliden işsize, yaşlıdan engelliye kadar hemen herkese zam olacak. Tüm çalışanların asgari geçim indirimi de yükselecek. Peki, 2020 yılından itibaren kim ne kadar alacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiren Ocak zammıyla liste haberimizde...