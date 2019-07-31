Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?

Yılın ikinci dini bayramında milyonlarca emekli ikinci ikramiyesine kavuşacak. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine kavuşacağı günü bekliyor. Milyonlarca vatandaş ''Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?'' sorusunu sorarken konuya ilişkin net bir açıklama bulma gayretinde. Peki, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarda olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?