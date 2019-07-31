Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
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Yılın ikinci dini bayramında milyonlarca emekli ikinci ikramiyesine kavuşacak. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken milyonlarca emekli bayram ikramiyesine kavuşacağı günü bekliyor. Milyonlarca vatandaş ''Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?'' sorusunu sorarken konuya ilişkin net bir açıklama bulma gayretinde. Peki, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarda olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?
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12 milyon kişi için önümüzdeki hafta ikramiye haftası olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi haftaya ödenecek.
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Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.
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KİME, NE KADAR?
Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek.
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Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.
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Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.
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Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.
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İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dereceği oranında ikramiye ödenecek.
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Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye verilecek.
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İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek.