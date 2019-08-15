Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
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Milyonlarca emeklinin beklediği zam teklifinde sona gelindi. 3.2 milyon memur ve 2 milyon emekli gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Hükümet, 2020 ve 2021 yılları için ilk zam teklifini cuma günü iletecek. Memur-Sen'in teklifi kabul edilirse en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Memurlar ve memur emeklileri için yarın önemli gün.
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1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak.
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Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.
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3 AŞAMALI ARTIŞ
Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor.
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Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek.
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Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu en düşük memur maaşı ise 3 bin 852 liradan Ocak'ta 4 bin 485 liraya, Temmuz'da 4 bin 798 liraya ulaşacak.
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Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak zam oranları belirlenecek.
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Ayrıca önümüzdeki 2 yılda memurların ve emeklilerin yararlanacağı mali ve sosyal haklar karara bağlanacak.
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4 AYRI ARTIŞ BELLİ OLACAK
Kamudan emekli olan vatandaşlar ile memurlar için önümüzdeki iki yıllık zam oranları açıklanacak.