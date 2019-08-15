Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam teklifinde sona gelindi. 3.2 milyon memur ve 2 milyon emekli gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Hükümet, 2020 ve 2021 yılları için ilk zam teklifini cuma günü iletecek. Memur-Sen'in teklifi kabul edilirse en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?