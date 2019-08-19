Emeklinin ek ödemesinde son durum ne? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Emeklinin gelirleri her ay maaşlarına yansıtılan ek ödemeyle birlikte artıyor. Bütün emeklilere maaşının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ödemeleri 56 ile 226 TL arasında değişecek. Peki, oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile birlikte ek ödemeler ne kadar olacak?