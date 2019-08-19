Emeklinin ek ödemesinde son durum ne? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?
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Emeklinin gelirleri her ay maaşlarına yansıtılan ek ödemeyle birlikte artıyor. Bütün emeklilere maaşının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ödemeleri 56 ile 226 TL arasında değişecek. Peki, oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile birlikte ek ödemeler ne kadar olacak?
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Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor.
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Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında oluyor.
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Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor.
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Bu yılın ikinci yarısı için bu sınır bin 298 lira 54 kuruş.
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Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor.
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Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerine aylık 56,28 ile 226,43 lira arasında ek ödeme veriliyor.
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ÇİFTE ARTIŞ
Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı her zam döneminde artıyor.
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Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor.
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Ayrıca ek ödeme oranının yükseltilmesi de gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun" diyor.
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Bu talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak.
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Emekliler maaşının yüzde 4'ü, 5'i yerine yüzde 8'i, 9'u oranında ek ödeme alabilecek. 5 bin 660 lira maaşı olan emekli ek ödemenin yükselmesi ile 226,43 lira yerine 509,47 lira alabilecek.