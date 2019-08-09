Emeklinin bayram ikramiyesi cepte!
Milyonlarca emekli bayrama maaş ve ikramiye alarak girecek. Peki, memur ve Bağ-Kur emeklilerine, işçilere, memurlara ve hastasına bakanlara ödeme ne zaman yapılacak?
Milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatiline maaşları ya da ikramiyeleri cebinde giriyor.
Emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini aldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırıldı. SSK'lı emekli, dul ve yetimler dün paralarını aldı.
Bugün de Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere bayram ikramiyesi ödendi.
Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verildi.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara da en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapıldı.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödendi.
16.5 MİLYONA ÖDEME
Bugünkü ödemeler, 12.1 milyon kişinin bayram ikramiyeleriyle sınırlı kalmadı.
Kamu kurumlarında görev yapan işçilere 13 günlük tediyeleri, evde bakım aylığı alanlar ile kamu çalışanlarına bu ayki maaşları bugün verildi.
Böylece 2 günde yaklaşık 16.5 milyon kişiye ödeme yapıldı.
KİM, NE ALDI?
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklisine ikramiye: 1.000 TL
Kamu işçisine 13 günlük tediye: 792-1.084 TL
Evde bakım aylığı: 1.384 TL
Memur maaşları: En az 3.334 TL