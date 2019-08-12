Emeklilikte yeni zam sistemi! Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
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Milyonlarca emeklinin beklediği yeni zam sistemine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi: Emekliye özel enflasyon hesaplanmalı, zamlar da buna göre belirlenmeli. Peki hesaplama nasıl olacak? Yeni zam sistemi nasıl olacak?
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Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerdi.
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TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Turan Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi.
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TÜİK enflasyon sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen birçok maddenin yer aldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu nedenle yaşlılık enflasyonu yapılmalı. Emekliye özel enflasyon hesaplanmalı, zamlar da buna göre belirlenmeli" dedi.
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NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.
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Memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranını alıyor.
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Zam enflasyonun altında kalmışsa, fark da yansıtılıyor.
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TÜED'in talebi kabul görürse, emeklilere özel enflasyon oranı hesaplanacak.
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SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu oranda zam alacak.
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İKRAMİYEYE KDK KATKISI
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı görüşmeler bir emeklinin bayram ikramiyesine kavuşmasını sağladı.
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Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan'da emeklilik dilekçesi veren kişiye aylığı bağlandı ancak 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemesi yapılmadı.
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Emekli, KDK'ya başvurdu. Konuyla ilgili görüşmelerin ardından bayram ikramiyesi ödenen emekli, KDK'ya mağduriyetinin giderildiğini belirten teşekkür mektubu gönderdi.