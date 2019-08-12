Emeklilikte yeni zam sistemi! Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği yeni zam sistemine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi: Emekliye özel enflasyon hesaplanmalı, zamlar da buna göre belirlenmeli. Peki hesaplama nasıl olacak? Yeni zam sistemi nasıl olacak?