Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir? İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...
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Emeklilik yüz binlerce kişinin hayali. SSK'lı bir işte çalışanlar prim ve yaş şartını tamamladıktan sonra emekli aylığı alıyor. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. Aylık prim ödemelerini kendileri yapan vatandaşlar, herhangi bir maddi sebeple primlerini aksatabiliyor.
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Prim ödemesini uzun yıllar yaptıktan sonra emekli olamayanlar briken prim parasının tamamını geri alabilir. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İşte detaylar...
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SGK PRİM ÖDEMELERİ GERİ VERİLİYOR
Emekli olmak için gün sayanlar belli bir prim ödemesi ve gün tamamlamadan emekli olamıyor. Yaş ve yıl sartını tamamlamayanlar için prim gününü doldurmayanlara için doğum borçlanması ve askerlik saydırarak emekli olabiliyor.
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Yaşı tamamlayanlar prim günleri tamamlama ihtimali kalmayanlar Sosyal güvenlik Kurumu'ndan toplu para alabiliyor. SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak. İşte ayrıntılar.
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İHYA SİSTEMİ GELİYOR
Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz.
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Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.
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SGK ÖDEMELERİ NASIL GERİ ALINIR?
SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor.
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SGK 1 ay inceleme dönemi sonrası çalıştığınız dönemde emekli olduğunuz güne göre geri ödemeleri yapıyor. Bağkurlular tüm paralar iade edilirken, 4A SGK'lılar 2008 öncesi hem işçi hem işveren primi, 2008 sonrası işçi primleri hemen alabiliyorsunuz.
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MİRASÇI DA ALABİLİR
Tüm şartlar sağlandığında emeklilik hakkına kavuşmayanlar için miraçlılar da bu parayı alabiliyor. Ölüm aylığı, dul aylığı ve yetim maaşı almayan mirasçılar SGK'dan çalıştığı döneme kadar olan mirasçı parası alabiliyor.