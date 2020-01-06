Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir? İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...