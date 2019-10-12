Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılması ve 2020 yılı hazırlıkları emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, intibaktan ikramiye zammına kadar yeni müjdeler bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin özellikle 8 konudaki talebinin öne çıktığını belirtiyor. Peki, SGK SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinde artış olacak mı? İntibak yasası çıkacak mı? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
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Son yıllarda pek çok önemli kazanım elde eden emekliler, intibaktan ikramiye zammına kadar yeni müjdeler bekliyor.
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Meclis'in açılması ve 2020 yılı hazırlıkları, emeklileri heyecanlandırıyor.
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Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin özellikle 8 konudaki talebinin öne çıktığını belirtiyor.
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İşte bu talepler:
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SEYYANEN ZAM
Emekliler için enflasyona endeksli zam sistemi bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilsin.
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6 aylık zamlar seyyanen yapılsın.
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Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı yeniden belirlensin.
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Karma hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilsin.
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2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın.
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Emekliler sağlıkta katkı payı ödemesinden muaf tutulsun.
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Yüzde 4-5 arasında uygulanan ek ödeme oranları en az yüzde 8-9'a çıkarılsın.
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Bayram ikramiyeleri, yıllık TÜFE artışına göre yükseltilsin.
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TOKİ, yurt çapında ürettiği konutlardan emeklilere yönelik yüzde 25'lik kontenjan oranını yüzde 50'ye ulaştırsın.
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Maaşı düşük olan emeklilere kira ve yakacak yardımı adı altında ek bir ödeme yapılsın.