Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılması ve 2020 yılı hazırlıkları emeklileri heyecanlandırdı. Emekliler, intibaktan ikramiye zammına kadar yeni müjdeler bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin özellikle 8 konudaki talebinin öne çıktığını belirtiyor. Peki, SGK SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinde artış olacak mı? İntibak yasası çıkacak mı? Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...