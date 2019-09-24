Emeklilere intibak müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin intibak zammı ne kadar olacak?
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Milyonlarca emekli intibak bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 355 liraya varan zam yolunu açacak olan intibak için Meclis'i beklemekte. Memur emeklisinin ise gözü KPDK'da. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelecek mi?
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Emeklilerin çözüm beklediği konular arasında intibak ön sıralarda yer alıyor.
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2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesini bekliyor.
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Meslektaşına göre düşük maaş alan memur emeklileri de kurum farkı kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
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2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yapılan intibak zammı, 2000 ve sonrasında emekli olanları da beklenti içerisine sokmuştu.
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Bunun için yargı süreci başlatılmış, Anayasa Mahkemesi çözüm yolunu Meclis olarak göstermişti.
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Emekliler, çözüm için Meclis'in tatilden çıkacağı 1 Ekim'i bekliyor. Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği rakamlara göre yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.
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Bu durumda önceki intibakta olduğu gibi maaşlarda 50 ila 355 lira arasında artış yaşanması bekleniyor.
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AYNI KADROYA EŞİTLİK
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Konu toplu sözleşmede çözüme kavuşturulmadı.
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Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamayan konular Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıyor.
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Bu nedenle memur emeklilerinin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak KPDK toplantısında.
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Memur- Sen, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme istiyor.