Emeklilere intibak müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin intibak zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli intibak bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 355 liraya varan zam yolunu açacak olan intibak için Meclis'i beklemekte. Memur emeklisinin ise gözü KPDK'da. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelecek mi?