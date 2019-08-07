Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?

16.4 milyon kişi bayram tatiline para alarak girecek. Emeklilere ikramiyeleri, kamu işçilerine ise ilave tediyeleri verilecek. Kamu çalışanları ve evde bakım aylığı alanlara erken maaş ödenecek. İlk ödeme yarın SSK emeklilerine olacak. Peki, kim ne kadar alacak? Bayram öncesi ödemeler ne kadar olacak?