Emekli promosyon 2020 ne zaman? İşte emekliye kazanç yolu
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Milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonlarında. Bankaların emekli promosyon gelirlerini artırmak mümkün. Peki emekliler banka promosyon kazançlarını yükseltmek için ne yapmalı? İşte emeklinin banka promosyonlarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
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Emeklilerin bugünlerde gündeminde promosyon var. İkinci promosyon için heyecanlanan emekliler, pek çok soruya da cevap arıyor. İşte promosyonda dikkat etmeniz gereken noktalar:
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Bankalar promosyonda taban tutarı toplu olarak artırma düşüncesinde değil. Ancak isteyen banka daha yüksek ödeme yapabilecek.
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Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor.
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'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız. 'Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı' gibi bankacılık ürünleri kullanırım diyorsanız, daha yüksek ödeme vaad eden bankaları seçebilirsiniz.
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Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.
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Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır.
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Kalan sürenin promosyonu geri Yarın: Emekliye 2 bin lira ikramiye vermeniz gerekir.