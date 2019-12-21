Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilere müjde! Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 4 zam yapılacaktı. Anlaşma gereği enflasyon farkı da maaşlara eklenecekti. Beklenti anketine göre enflasyon farkı 1,29 olacak. Emekliler yüzde 4 zammın üzerine 1,29 oranında da enflasyon zammı alacak. Peki, 2020 emekli maaşları ne kadar olacak? Çifte zam sonrası emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladık. İşte 2020 yılı emekli maaşları ve detaylar
Yılın son 10 gününe girildi. Yeni yılla birlikte milyonlarca çalışan ve emekli maaşlarına zam alacak. Asgari ücret zam pazarlıkları sürerken, memur emeklisinin alacağı zam ile ilgili hesaplamalarda sürüyor. Memur emeklileri yüzde 4 zammı kesin olarak alacak. Ancak zam görüşmelerinde enflasyon farkının zamma eklenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Bu nedenle yüzde 4 zammı üzerine enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı'nın beklenti anketine göre enflasyon tahminleri yapılıyor. Buna göre; yüzde 4 zamma ilave olarak 1,29 enflasyon farkı verilecek. Peki, 2020'de en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...