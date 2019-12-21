Emekli maaşlarına çifte zam! Enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu nedenle yüzde 4 zammı üzerine enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı'nın beklenti anketine göre enflasyon tahminleri yapılıyor. Buna göre; yüzde 4 zamma ilave olarak 1,29 enflasyon farkı verilecek. Peki, 2020'de en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...