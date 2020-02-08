Emekli maaşını artırmak için altın yollar! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?
Emekli maaşı alan 13 milyon kişi bulunuyor. Emekliler, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden uzun yıllar ödenen primler sonucu SGK tarafından aylığa bağlanıyor. Emekli maaşlarına her yıl zam yapılırken, enflasyon farkı da veriliyor. Emeklilik için gün sayanlar yüksek emekli maaşı almak için yolları araştırıyor. Emeklilik maaşını yükseltmek mümkün. Bu kapsamda birçok farklı yola başvurulabilir. Ancak emekli aylığı için hiç kuşku yok ki, ödenen prim ücretleri en önemli faktör. Emekliler yüksek prim ödemesini gerçekleştirdiğinde aynı oranda yüksek maaş alabilir. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? Sizler için uzmanların altın önerilerini derledik. İşte detaylar...
Emeklilik için gün sayan vatandaşlar alacağı aylığı merak ederken, rakamları yukarı çıkarmak için de araştırmalarını sürdürüyor. Emekli aylığını yükseltmek için birçok yol mevcut. Uzmanlar öncelikli olarak ödenecek prim gün sayısına dikkat çekerken, primi tamamladıktan sonra daha düşük maaşla çalışılırsa maaşın düşebileceğini belirtiyor. Bağ-Kurlulara, SSK uyarısı da uzmanlar tarafından sıkça yapılır. Emekli olacaklara, "Son 1261 güne dikkat edin" çağrısında bulunuluyor. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir. İşte detaylar...
Sigortalıların bu konuda yapabileceği bir şey bulunmuyor. Emekli aylığını yükseltmek için sigortalıların elindeki en önemli koz, olabildiğince yüksek kazanç üzerinden prim ödenmesini sağlamak. Bu amaçla, kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi gerekiyor. Asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim ödenebiliyor.
1261 FORMÜLÜ Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunur. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz.
EŞİTLİK OLURSA Yani 2000 ile 2004 yılları arasında çalışan biri daha sonra 2014 ile 2017 arasında 3 yıl daha çalışmışsa 7 yıl 2000'den başlıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa yani 1261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor.
ERKEN BAĞLANIR Bir örnekle açıklayalım: Bay A 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başladı. Bay A için emeklilik şartları 9000 gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaşını tamamlamak. Bay A, eğer son 1261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak. Eğer yaşı da müsaitse emekli olup 9.5 yıl daha fazla maaş alacak, üstelik maaşı Bağ-Kur emeklisine göre daha yüksek olacak.