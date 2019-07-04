Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırmak için yapmanız gerekenler...

Milyonlarca emekli ne zaman emekli olacağı kadar, ne kadar emekli maaşı alacağını da merak ediyor. Emekli maaşının yüksek olmasını çalışırken sağlayabilirsiniz. Peki emekli maaşını çalışırken artırmak için neler yapmak gerekir? Çalışanlar eksik primlerini yatırarak bu haktan yararlanabilir mi? SSK ve Bağ-Kur arasında herhangi bir fark var mı?