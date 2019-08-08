Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Bayram ikramiyesi için beklenen vakit geldi çattı. Bugün SSK'dan emekli, dul, yetim aylığı alan 7.5 milyon kişi ödemelerini alacak. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak? Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emekliler bayram ikramiyesinde muradına eriyor. Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor.
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Kurban Bayramı ikramiyelerini ilk alan SSK emeklileri olacak.
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SSK'dan emekli, dul, yetim aylığı alan 7.5 milyonu aşkın kişi bayram ikramiyesini bugün hesabında görecek.
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Yarın da Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye günü olacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiyelere ilişkin bilinmesi gerekenleri internet sitesinde yayımladı.
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İşte bayram ikramiyesiyle ilgili önemli detaylar:
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✘ Kurumdan emekli, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeniyor.
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Ayrıca kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, korucular, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.
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✘ İkramiye tutarı dosya başına bin lira. Başvuru şartı olmaksızın banka hesabına yatırılıyor.
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✘ Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin ikramiyesi, hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeniyor.
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✘ Sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödeniyor.
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✘ Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılıyor.