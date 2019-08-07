Bin TL altında aylık alanların maaşlarının bu seviyeye çekilmesiyle ikramiye alacak vatandaş sayısı da çoğaldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri dağıtılmadan önce emekli maaşı almaya hak kazananlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili en çok araştırılan sorulardan biri eksik yatan ödemeler oldu. Emekliler bin TL'den az ödeme aldıklarını belirterek sebebini araştırıyor. Emekli ikramiyelerinde hak sahipleri hisseleri kadar ücret alıyor. Eksik ödeme olarak belirtilen husus aslında emeklinin hissesindeki eksiklikten kaynaklanıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak? İşte detaylar...