Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren uygulama ile emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ödeme yapılıyor. Şu ana kadar 3 kez ödeme alan emekliler bu yılki son ikramiyeyi alacak. Böylece emeklilere 2018'den bu yana 4 bin TL ek ödeme yapılmış olacak. Ek ödemelerin devlete maliyeti 40 milyar TL'yi aşmış olacak. Son olarak Ramazan Bayramı'nda 12.5 milyın kişiye 10.7 milyar TL ödeme yapıldı. Emekli bayram ikramiyesinden ölüm aylığı alanlar da yararlanıyor.
Bin TL altında aylık alanların maaşlarının bu seviyeye çekilmesiyle ikramiye alacak vatandaş sayısı da çoğaldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri dağıtılmadan önce emekli maaşı almaya hak kazananlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili en çok araştırılan sorulardan biri eksik yatan ödemeler oldu. Emekliler bin TL'den az ödeme aldıklarını belirterek sebebini araştırıyor. Emekli ikramiyelerinde hak sahipleri hisseleri kadar ücret alıyor. Eksik ödeme olarak belirtilen husus aslında emeklinin hissesindeki eksiklikten kaynaklanıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak? İşte detaylar...
Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiyesini ne zaman, ne kadar, ne şekilde alacağını merak ediyor. Daha önce 3 kez emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılırken, en çok merak edilen eksik yatan paralar oldu. Emeklilerin bazıları 1000 TL alamadıklarını belirterek nedenini sorguluyor. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Emekli ikramiyesi neden eksik yatar? Emekli bayram ikramiye ne zaman verilecek? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm merak edilenler...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN EKSİK YATAR? Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Ödemeler 12.5 milyon aylık alan kişiye ödeniyor. Bunların arasında ölüm aylığı gibi hisseli maaş alanlar da yer alıyor. 1000 TL ödemenin yüzde yüzü olarak veriliyor. Hissesi yüzde 75 olan bir kişi emekli bayram ikramiyesinden 750 TL yararlanabiliyor.
12.5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK Emekli bayram ikramiyesi ödemesinin kapsamı oldukça geniş. Ölüm aylığı alanlar gibi birçok grup da emekli bayram ikramiyesini alacak. Ayrıca ödemelerin yapılacağı 8-9 Ağustos tarihine kadar emekli aylığı alanlar da ikramiye alacak. Ödeme yapılacak kişi sayısının 12.5 milyon civarında olacağı ve 11 milyar TL civarında ödeme yapılacağı belirtiliyor.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK? Emekli bayram ikramiyesi için belirlenen yelpaze oldukça geniş. Birçok emekli bu haktan yararlanabiliyor. Ayrıca ölüm aylığı gibi maaşları alanlar da hisseleri oranında ikramiyeye sahip oluyor. Temmuz ayında yapılan ödemeden tam 12.5 milyon kişi yararlandı. Yeni emekli olanlarla birlikte rakam biraz daha artabilir.
ÇİFT MAAŞTA NE OLACAK? Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.