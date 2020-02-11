Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?
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Elektrik günümüzün olmazsa olmazlarından. Her evde en az bir televizyon, 2 beyaz eşya bulunuyor. Beyaz eşya sayısında ekstra artışlar yaşanabiliyor. Ayrıca aydınlatma sayıları ve kullanılan elektronik aletlerin sayısı değişebiliyor. Kış aylarında bir de kombinin elektriği faturaya ekleniyor. Faturalar yaz aylarına oranla daha yüksek olabiliyor. Ancak elektrik faturalarında büyük tasarruflar sağlamak mümkün. Yapılacak birkaç basit düzenleme ile onlarca TL düşük fatura ödeyebilirsiniz. Peki, kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? İşte detaylar...
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Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarının gelmesi ile faturalar arttı. Elektrik faturalarını düşürmek isteyenler tasarruf yollarını arıyor. Kış aylarında evde daha fazla vakit geçirilmesi, aydınlatma ve TV'nin daha fala çalışması, bir de kombinin eklenmesi faturaları etkiliyor. Ancak yine de tasarruf yapmak mümkün. Peki, kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? İşte detaylar...
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EN ÇOK BUZDOLABI YAKIYOR
Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18'lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor.
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Ev geneline bakıldığında beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor.
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KIŞ AYINDA HANGİ ELEKTRONİK EŞYA DAHA FAZLA TÜKETİM YAPIYOR?
Kışın, yaza göre evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle daha çok elektrik harcıyoruz. Isıtıcılar, televizyon derken fatura da şişiyor. Kış aylarında evlerdeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 186 artıyor.
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Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor. Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.
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Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.
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A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buz dolapları saatte 0,07 TL tüketiyor. En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor.
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KIŞIN ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.
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Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu su ısıtıcısı kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Kettle'da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.
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Elektrikle su ısıtmak, doğal gaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı.
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Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.
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Kışın gelmesiyle akılları en çok kurcalayan doğal gaz faturası oluyor. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir.
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Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.
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2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK DESTEĞİ
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları kapsamında dar gelirli ailelere her konuda destek sunuyor. Yardım programları gıda, barınma, sağlık, eğitim ana başlıkları altında çeşitlenerek artıyor. 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren elektrik desteği de sosyal yardım programlarına eklendi. 2 milyon haneye elektrik desteği sunuluyor. Elektrik faturaları 106 TL'ye kadar karşılanıyor. Destek almak için sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor.
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. Elektrik desteği almak isteyen vatandaşlar için, "Elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik desteği alma şartları neler? Elektrik desteği ne kadar?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte 2020 dar gelirliye elektrik programı ile ilgili tüm bilgiler...
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2 MİLYON KİŞİYE ÖDENİYOR
Devlet elektrik desteği adı altında 2 milyon 22 bin kişinin elektrik faturasını ödeyecek. Uygulama 1 Mart 2019'dan itibaren yürürlükte. Elektrik desteğinden dolaylı olarak yararlananların sayısı 10 milyon seviyesinde.
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ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet vermek olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. İl veya ilçelerde bulunan vakıflara yapılan başvuru neticesinden bu sosyal yardımdan faydalanmaya hakkı bulunduğu tespit edilen vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor.
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ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?
Elektrik desteği 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor. Hanelerde yaşayan kişi sayısı ve kilovatsaat üzerinden ödeme yapılıyor. Buna göre;
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- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL)
- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)
- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL)
- 5 ve daha fazla kişilik hane: 106 TL ödeme alıyor.
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KİMLER ELEKTRİK DESTEĞİ ALABİLİR?
Elektrik desteği dar gelirli vatandaşlara ödeniyor. İstenen şartları yerine getiren her vatandaş devletten elektrik desteği alabiliyor. İstenen şartlar arasında gelir beyanı öne çıkıyor.
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Ailenin geliri 701 TL ve altındaysa elektrik desteği veriliyor. 4 kişilik ailede ise 2800 TL ve altı kazanç durumunda elektrik desteği sağlanıyor.
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ÖDEMELER NEREDEN ALINIYOR?
Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak.
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TÜRK VATANDAŞI OLMA ŞARTI VAR
Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.