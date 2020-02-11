Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır?

Elektrik günümüzün olmazsa olmazlarından. Her evde en az bir televizyon, 2 beyaz eşya bulunuyor. Beyaz eşya sayısında ekstra artışlar yaşanabiliyor. Ayrıca aydınlatma sayıları ve kullanılan elektronik aletlerin sayısı değişebiliyor. Kış aylarında bir de kombinin elektriği faturaya ekleniyor. Faturalar yaz aylarına oranla daha yüksek olabiliyor. Ancak elektrik faturalarında büyük tasarruflar sağlamak mümkün. Yapılacak birkaç basit düzenleme ile onlarca TL düşük fatura ödeyebilirsiniz. Peki, kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? İşte detaylar...