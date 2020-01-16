Edirne'nin Ayasofya'sı 55 yıl sonra ibadete açılıyor

'ARKEOLOJİK KALINTILARDAN MÜZE AÇACAĞIZ' Yapılan çalışmalarda kale içinde bulunan arkeolojik kalıntılardan müze açacaklarını söyleyen Güneren, "Arkeolojik sit alanında olan, Enez Kalesi'nin içinde kalan bir yapı, etrafında da arkeolojik kalıntı alanları var. Burada arkeolojik kalıntıları sergilemek için peyzaj projesi üzerinde de çalışıyoruz, cami ile ilgili olmayan kalıntıları da müze olarak açıp bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz" dedi.