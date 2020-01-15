Ucuz hamsi için sıraya girdiler

Edirne'de hamsinin kilosu 5 liraya düşünce, balıkçı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Karadeniz'de son günlerde hamsinin bolca çıkması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 liradan 5 liraya kadar düştü. Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi.
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Tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırası gelen vatandaşlar kilolarca hamsi satın aldı. Kuyrukta zaman zaman tartışmalar yaşandı. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, "Denizden bol çıkan hamsi, fiyatını düşürdü.
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Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Saat 08.00'den 20.00'ye kadar kuyruk devam ediyor. TIR'larla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz, aracımız daha gelmedi. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık" dedi.
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Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen ise, "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum" diye konuştu.
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Kuyrukta bekleyenlerden Nezahat Soylu da, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacaktım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım" diye konuştu.