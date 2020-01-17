Edirne'de feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti iki kişi ise yaralandı.
2 / 13
Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı.
3 / 13
Kaza dün akşam 22:30 sıralarında Keşan Orman Fidanlığı önünde meydana geldi.
4 / 13
Keşan - Gelibolu Karayolu’nda Dörtyol Kavşağı istikametinde iki araç çarpıştı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi ise yaralandı.
5 / 13
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
6 / 13
Olar yerine gelen sağlık ve ambulans ekiplerinin çalışması sonrası araç içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
7 / 13
Kazada araçtan çıkarılan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken 2 kişinin daha ağır yaralı olarak tedavisine devam edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisine ulaşıldı.
8 / 13
Kazada hastaneye götürülen 2 yaralının daha tedavileri sürüyor.
9 / 13
Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan iki araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.