12 yıllık çalışma sonucu üretildi! Birçok rahatsızlığa iyi geliyor, siparişlere yetişemiyor

Ekmeğin en büyük faydasının ise şeker hastalığına iyi gelmesi olduğunu belirten Ceyhan, "Şeker hastalığını baskılaması en büyük özelliği. Bu hastalığa çok iyi geliyor. Çocuklarda zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği söyleniyor. Mor renkli pigmentlerin de dünyadaki sağlık alanında çok faydalı olduğu zaten bilinen bir gerçek. Bu ekmek ilk önce Malatya’da üretildi, daha sonra Ankara’da, biz de Edirne olarak üçüncü üreten iliz. Halen Türkiye genelinde yayılmaya devam ediyor" dedi.