Kızdıracak sözler.. "Demet bana hediye almasın!

Şarkıcı Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Berkay arasında saat gerilimi hakkında açıklama yaptı.
2 / 11
Ebru Yaşar, Demet Akalın’ın Berkay ve Özlem Ada Şahin ile yaşadığı hediye saat krizine dair çok konuşulacak bir açıklama yaptı
3 / 11
“Maddiyatın girdiği işler, çıkara döner” diyen şarkıcı, “Keşke baştan öyle servet değerindeki saate tenezzül etmeselerdi. Demet sakın bana pahalı bir hediye almasın. Küçük şeyler beni mutlu etmeye yeter de artar” dedi.
4 / 11
Ebru Yaşar evini basan tahtakurularından da şöyle dert yandı:
5 / 11
“Birinin başına bir şey gelmesini mi istiyorsunuz, ‘Evini tahtakurusu bassın’ demeniz yeterli. Aylarca yuvama giremedim. Her yer ilaçlandı. Komşular bile tatile çıktı. Apartmanı boşalttık.”