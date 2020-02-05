e-Devlet'ten erken emeklilik! Bu başvuru ile yıllar kazanabilirsiniz! Kimler erken emekli olabilir?
Erken emeklilik her çalışanın hayalidir! Üretim ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan vatandaşlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden aylığa bağlanıyor. Emeklilik için 7200 prim günü ile yaş şartı var. Bazı istisnalarda 3600 gün ile erken emeklilik söz konusu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir Meclis yasası gerekirken, prim açığı olanlar için farklı formüller var. Bunların başında da borçlanma ve yıpranma hakları geliyor. e-Devlet üzerinden erken emeklilik başvurusu yapılabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte erken emeklilik ile ilgili o bilgiler...
2020 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 31,39 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 12 bin 556 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 16 bin 950 TL ödeme yapması gerekir. Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.
E-devlet şifresiyle kendi sayfasına giren vatandaşlar, SGK'nın sunduğu hizmetlerden askerlik borçlanmasını seçip, borçlanacağı günleri belirtip, ilgili belgeleri sisteme yükledikten ve borçlanmak istedikleri prim seviyesini seçtikten sonra SGK başvuruyu değerlendirip gerekli rakamı hesaplıyor ve başvuru sahibine bildiriyor. Bu tutarın ödenmesi sonrası borçlanma işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu sayede askerlik borçlanması çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.
Fakat çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi kadar geriye gider. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 yılında, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki yıl daha erken emekli olabilir.
Normalde 1 Ocak 2000'deki sigorta girişi nedeniyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu kişi, altı aylık borçlanma ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır. Ancak önce sigortalı olarak çalışan daha sonra askere giden bir kişinin yapacağı askerlik borçlanması sigortalılık girişini geriye çekmeyecek, yalnızca prim ödeme gün sayısını artıracaktır.
BORÇLANMA İÇİN PRİM YATMAMIŞ OLMASI GEREKİR? Askerlik borçlanması yapılabilmesi için askerlik süresince kişi adına sigorta primi yatırılmamış olması gerekir. SSK'lı çalışanlar için işverenlerce askerlik süresince sigorta primi yatırılmaz. Yani, askere giden işçi adına işveren prim ödemesi yapmaz. Bu dönemde prim yatırıldığı tespit edilirse fiili çalışma söz konusu olamayacağı için SGK tarafından askerlik süresince ödenen primler iptal edilir.
Dolayısıyla, askere giden çalışanların kendilerini bir işyerinden sigortalı göstermeleri doğru olmayacaktır. Diğer yandan, Bağ Kur'lular için askerlik süresince prim yatırılması mümkündür. Bağ Kur'lu kişilerden işlerinin başında fiilen bulunması gerekmeyenler, askerlik döneminde primlerini ödemeye devam edebilirler. Ancak SSK'lılar için askerlik döneminde prim ödenmesi mümkün değildir, borçlanma yapılması gerekir.
Dolayısıyla, askere giden çalışanların kendilerini bir işyerinden sigortalı göstermeleri doğru olmayacaktır. Diğer yandan, Bağ Kur'lular için askerlik süresince prim yatırılması mümkündür. Bağ Kur'lu kişilerden işlerinin başında fiilen bulunması gerekmeyenler, askerlik döneminde primlerini ödemeye devam edebilirler. Ancak SSK'lılar için askerlik döneminde prim ödenmesi mümkün değildir, borçlanma yapılması gerekir.
Ne fayda sağlar? Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Dolayısıyla, emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Örneğin, emekli olmasına altı ay kalan bir erkek sigortalı, altı ay daha çalışmak yerine altı aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.