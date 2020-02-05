e-Devlet'ten erken emeklilik! Bu başvuru ile yıllar kazanabilirsiniz! Kimler erken emekli olabilir?

2020 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 31,39 TL'dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 12 bin 556 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 16 bin 950 TL ödeme yapması gerekir. Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.