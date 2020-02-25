Dynamic Manta-2020 tatbikatına Türkiye damgası!
NATO'nun denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek, savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta-2020" tatbikatı başladı. Türkiye'nin ulusal hak ve menfaatlerinin olduğu yerlerde Türk sancağını dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri, NATO tatbikatlarına en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer aldı.
Tatbikatta su üstü platformların komutasını üstlenen ve aynı zamanda NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 Komutanı olan Tuğamiral Paolo Fantoni, tatbikatın sancak gemisi olan İtalyan firkateyninde düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın, müttefiklere ait gemi, denizaltı ve hava unsurlarını deniz altı ve su üstü harbine karşı ortak eğitimde bir araya getirdiğini söyledi.
Tatbikatın ilk bölümünün ardından AA muhabirine, ITS Carabiniere'nin helikopter pistinde değerlendirmelerde bulunan Tuğamiral Paolo Fantoni, Sicilya'nın doğu kıyılarında denizaltılardan gelebilecek tehditlerden kaçınmak, onlara karşı kapasitelerini ölçmek ve de deniz güvenliğini sağlamaya yönelik tatbikat icra ettiklerini dile getirdi.
Tatbikata Türkiye'nin verdiği desteğe de değinen Fantoni, aralarında TCG Salihreis'in de olduğu 7 geminin şu anda bu tatbikata katıldığının altını çizerek, "Ayrıca, üç gün boyunca bizimle olacak olan TCG Gaziantep firkateynin de burada göreceğimiz için memnuniyet duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri, büyük desteğine ek olarak aynı zamanda bir akaryakıt ikmal gemisi de sağlayacak." diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ KATILIM Doğu Akdeniz ve Orta Akdeniz'de milli komuta altında son dönemde görev yapan 10 muharip gemiyle Türkiye'nin ulusal hak ve menfaatlerinin olduğu yerlerde Türk sancağını dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri, NATO tatbikatlarına en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer alırken, Dynamic Manta-2020'de de varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.