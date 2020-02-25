Dynamic Manta-2020 tatbikatına Türkiye damgası!

Tatbikata Türkiye'nin verdiği desteğe de değinen Fantoni, aralarında TCG Salihreis'in de olduğu 7 geminin şu anda bu tatbikata katıldığının altını çizerek, "Ayrıca, üç gün boyunca bizimle olacak olan TCG Gaziantep firkateynin de burada göreceğimiz için memnuniyet duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri, büyük desteğine ek olarak aynı zamanda bir akaryakıt ikmal gemisi de sağlayacak." diye konuştu.