"Çöpçüler kralı" sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor

Lakabının "Abi" olduğunu belirten İlhan, şöyle konuştu: "Dedem, babam bile 'Abi' diye çağırır. Hanım da kızar, 'Bu sizden yaşlı da mı abi diye çağırıyorsunuz?' diye. 'Bu sizin abiniz mi, oğlunuz, torununuz. İsmi yok mu? Osman diye çağırın.' der. Baktı kimlikte Osman. Mecbur Osman diye çağırıyor ama 'Osman abi' diye öyle kaldı. Yanlışlardan kaçarım, doğrularla gezerim. Doğruyu yapmaya çalışırım. Kendimi doğru yaptığımda iyi hissederim. İyi bir insan olarak insanlarla daha iyi olmak istiyorum. İnsanlara kötü olmamaları için onlara moral vermeye çalışıyorum."