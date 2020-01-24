Dünyayı tehdit eden Koronavirüs nedir? Belirtileri nelerdir?
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Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli hastalığın" sebebi olarak görülen yeni bir koronavirüsünün insandan insana bulaştığı doğrulandı.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, nadir durumlarda, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durum ortaya çıkabilir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ila orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları daha kolay hasta edebilir.
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Corona virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen bir ateşlenme olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf, yaşlılar ve küçük çocuklarda, virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına dönüşme şansı vardır.
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MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olur, ancak bu semptomlar çok daha şiddetlidir. CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmiştir.
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Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, solunum problemlerine neden olur, ancak aynı zamanda ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.
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Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, yaşlılar en savunmasız hastalardır.
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CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Corona virüsü için özel bir tedavi yoktur. Çoğu zaman, semptomlar kendi kendine kaybolur. Doktor reçetesi ile alınan ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar semptomları hafifletebilir.
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ABD'nin resmi sağlık merkezi CDC, sıcak bir duşun boğaz ağrısına veya öksürüğe iyi gelebileceğini söylüyor.
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Bol sıvı tüketin, dinlenin ve mümkün olduğunca uyuyun.
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Belirtileri standart bir soğuk algınlığından daha kötü bir şekilde ortaya çıkıyorsa, doktorunuza danışın.
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CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI?
Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir.
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Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir.
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Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Temizlik
Corona virüsü salya ve dışkıyla bulaştığından kedi ve ortam temizliği çok önemlidir. Virüs 4-6 hafta arası pasif bekleme süresine sahiptir.
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Kedinin Corona virüsle karşılaşmaması için kedi kumu, mama kabı, ortam temiz tutulmalıdır. Kedinin bakım ve temizliği düzenli yapılmalıdır. Sokağa çıkarmamak virüsle karşılaşmayı engelleyebileceği gibi, kedi açısından stres kaynağı olabileceğinden ve halihazırda Corona virüsü ile karşılaşmış olabileceğinden hastalığı da başlatabilir.
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Beslenme
Kediyi besin yönünden zengin beslemek ve antioksidanlar, hastalığa karşı korunmada küçük de olsa katkıda bulunabilir.
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Stres
Corona virüsünün FIP'e dönüşmesinde etken olarak görülür. Kedinin psikolojisinin iyi olması sadece bu hastalığa değil diğer hastalıklara karşı korunmada da önemlidir. Ev içi ve dışında kedinizi strese sokabilecek nesne ya da durumları en aza indirmeye çalışın. (örneğin: elektrikli süpürgenin sesi vb.)
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FIP'e karşı aşılar: Pfizer, hastalığa karşı "Primucell" adında bir aşı geliştirmiştir. %50-%60'lar oranında koruyucudur. Kesin koruma sağlamaz. Ayrıca 16. aydan itibaren kullanılabilmektedir. Hasta kedilerde bağışıklık sistemi etkilendiğinden, uzmanlar aşıların kesilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Konu hakkında veterinere danışılmalıdır.