Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos ve Bill Gates birinciliği kaptırıyor mu?

Moda markaları Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine; Givenchy ve Guerlain parfümleri; Bulgari, Hublot ve TAG Heuer takı ve saat markaları ile Dom Perignon şampanyası gibi 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH adlı şirketin sahibi olan Bernard Arnault, şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi.