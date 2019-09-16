Dünyanın en yüksek savaş alanı ilk kez görüntülendi

Pakistan ordusundaki her asker görevleri boyunca en az bir kere 21 ila 30 gününü bölgede, daha fazla zamanı ise Saddle, Yusuf ve İbrahim adı verilen 6 bin metreyi aşan en yüksekteki karakollarda geçirmek zorunda. Askerler toplamda ise iki yıla yakın Siachen bölgesindeki çeşitli karakollarda görev alıyor. Pakistan ordusu bu askerlere doğa koşullarına uygun kıyafet, silah, yiyecek, ilaç ve diğer ihtiyaç malzemesini sağlıyor. Bu malzemeler askerlere göreve giderken verildiği gibi haftanın birkaç günü helikopterlerden atılarak ulaştırılıyor.