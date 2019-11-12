Dünyanın en pahalı yedekleri
Büyük umutlarla büyük paralara transfer edildiler. Ancak beklentileri karşılayamayıp yedek kulübesine mahkum oldular. İşte dünyanın en pahalı yedekleri...
Ousmane Dembele
Dortmund`tan Barcelona`ya - 125 milyon Euro
James Rodriguez
Monaco`dan Real Madrid`e - 75 milyon Euro
Riyad Mahrez
Leicester City`den Manchester City`e - 67 milyon Euro
Joao Cancelo
Juventus`tan Manchester City`e - 65 milyon Euro
Luka Jovic
Frankfurt`tan Real Madrid`e - 60 milyon Euro
Naby Keita
Leipzig`ten Liverpool`a - 60 milyon Euro
Eder Militao
Porto`dan Real Madrid`e - 50 milyon Euro
Ferland Mendy
Lyon`dan Real Madrid`e - 48 milyon Euro
Mesut Özil
Real Madrid`ten Arsenal`e - 47 milyon Euro