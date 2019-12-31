Dünyada yeni yıl heyecanı
Dünya 2020'yi karşılamaya hazırlanıyor. Bazı ülkeler yeni yıla merhaba demeye başladı.
Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu.
Yeni Zelanda, 2019'un ilk dakikalarına yine havai fişek gösterileriyle 'merhaba' dedi.
Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.
Türkiye saati ile 14.00'da yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'daki Sky Tower'da dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.
Yeni Zelanda'nın ardından yeni yılı kutlayan bir diğer ülke Avustralya oldu.
Türkiye saati ile 16,00'da yeni yıla giren Sydney'deki havai fişek gösterileri görkemli anlara sahne oldu.