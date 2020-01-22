Dünyada biten transferler!
İşte dünyada şu ana kadar biten transferler...
CHICHARITO
Yeni Takımı: Los Angeles Galaxy
Eski Takımı: Sevilla
Bonservis bedeli: 6 milyon euro
*Falcao transferi öncesi uzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi.
NABIL BENTALEB
Yeni Takımı: Newcastle United (Kiralık)
Eski Takımı: Schalke 04
KARL TOKO EKAMBI
Yeni Takımı: Lyon
Eski Takımı: Villarreal
MBWANA ALLY SAMATTA
Yeni Takımı: Aston Villa
Eski Takımı: Genk
REINIER
Yeni Kulübü: Real Madrid
Eski Kulübü: Flamengo
Bonservisi: 30 milyon euro
Reinier'in profesyonel kariyeri
15 maç, 6 gol, 2 asist
LEANDRO CABRERA
Yeni Takımı: Espanyol
Eski Takımı: Getafe
(9 milyon euro bonservis)
ASHLEY YOUNG
Yeni Kulübü: İnter Milan
Eski Kulübü: Manchester United
YUNUS MALLI
Yeni takımı: Union Berlin (Kiralık)
Eski takımı: Wolfsburg
TERENCE KONGOLO
Yeni takımı: Fulham
Eski takımı: Huddersfield
MAJEED WARIS
Yeni takımı: Strasbourg
Eski takımı: Porto
YOUSSEF EN-NESYRI
Yeni takımı: Sevilla
Eski takımı: Leganes
Bonservis bedeli: 20 milyon euro
JEISON MURILLO
Yeni Kulübü: Celta Vigo
Eski Kulübü: Sampdoria
*Galatasaray'ın gündemindeydi.
JEAN-CLAIR TODIBO
Yeni takımı: Schalke
Eski takımı: Barcelona
Kiralama bedeli: 1,5 milyon euro
Satın alma opsiyonu: 30 milyon euro
Geri alma opsiyonu: 60 mliyon euro
STANISLAV LOBOTKA
Yeni Kulübü: Napoli
Eski Kulübü: Celta Vigo
Bonservis bedeli: 20 milyon euro
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GEDSON FERNANDES
Yeni Kulübü: Tottenham
Eski Kulübü: Benfica
* Jose Mourinho'nun Tottenham dönemindeki ilk transferi
PATRICK CUTRONE
Yeni Kulübü: Fiorentina
Eski Kulübü: Wolves
MUNAS DABBUR
Yeni Kulübü: Hoffenheim
Eski Kulübü: Sevilla
DEJAN KULUSEVSKI
Yeni Kulübü: Juventus
Eski Kulübü: Atalanta
CENK TOSUN
Yeni Kulübü: Crystal Palace
Eski Kulübü: Everton
ERLING BRAUT HAALAND
Yeni Kulübü: Dortmund
Eski Kulübü: Salzburg
SIMON KJAER
Yeni Kulübü: Milan
Eski Kulübü: Sevilla
MATTIA CALDARA
Yeni Kulübü: Atalanta
Eski Kulübü: Milan
DIEGO DEMME
Yeni Kulübü: Napoli
Eski Kulübü: Leipzig
MARIO MANDZUKIC
Yeni Kulübü: Al Duhail
Eski Kulübü: Juventus
RAUL DE TOMAS
Yeni Kulübü: Espanyol
Eski Kulübü: Benfica
CARLES ALENA
Yeni Kulübü: Betis
Eski Kulübü: Barcelona
JOAO PEDRO
Yeni Kulübü: Watford
Eski Kulübü: Fluminense
TAKUMI MINAMINO
Yeni Kulübü: Liverpool
Eski Kulübü: Salzburg
MATTIA PERIN
Yeni Kulübü: Genoa
Eski Kulübü: Juventus
JULIAN WEIGL
Yeni Kulübü: Benfica
Eski Kulübü: Dortmund
EXEQUIEL PALACIOS
Yeni Kulübü: Leverkusen
Eski Kulübü: River Plate
(sporx)