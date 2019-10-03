Listeye Irak da eklendi! Dünya kaynıyor

POLİS İLK DEFA GERÇEK MERMİ KULLANDI Hong Kong’da, Çin’le yapılan suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısıyla başlayan protestolar devam ediyor. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın “tasarı öldü” açıklamasına rağmen tansiyon düşmedi. Protestolar, zaman zaman çatışmalara sahne oldu. Önceki gün ise Çin’in 70. kuruluş yıl dönümünde hükûmet karşıtı binlerce gösterici Hong Kong’da sokaklara döküldü. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bir polis ise etrafını saran protestoculardan birine gerçek mermiyle ateş etti. Dört aydır süren gösterilerde ilk defa gerçek mermiyle bir protestocu vurulmuş oldu.