Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı
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İngiltere'de yeni Başbakan belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri oldu. Bugün Theresa May'İn görevini bırakmasının ardından İngiltere Kraliçesi '. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen Boris Johnson son günlerin en çık konuşulan ismi haline geldi. Kökenlerinin Çankırı'y dayandığı iddia edilen Boris Johnson kimdir? İşte ilginç hayat hikayesi farklı siyasi mizacıyla İngiltere siyasetinin hep konuşulan ismi olan Boris Johnson'ın soyağacı...
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İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson bugünhükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.
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ALİ KEMAL'İN TORUNU
55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.
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Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.
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İLGİNÇ BİR SİYASİ FİGÜR
Eski bir gazeteci olan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.
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Başbakan Theresa May'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.
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İstifa açıklamasında, "May, İngiltere'yi koloni statüsünde kalacağı yarım bir Brexit'e götürüyor" diyen Johnson, kariyeri boyunca dikkatleri üzerine çeken tartışmalı bir isim oldu.
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NEW YORK'TA DOĞDU
Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.
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Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.
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Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.
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2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü.
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Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi.
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BREXIT'İN TARAFTARI
İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu. Referandumda yüzde 52 ile Brexit kararı çıkması üzerine Cameron başbakanlıktan ve parti liderliğinden istifa etti.
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Boris Johnson adaylığını açıklamak üzereyken, ana destekçilerinden biri olan ve Brexit kampanyasını birlikte yürüttüğü dönemin Adalet Bakanı Michael Gove parti liderliği için kendi adaylığını açıklayınca Johnson geride durdu.
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MAY ONU DIŞİŞLERİ BAKANI YAPTI
Theresa May parti lideri seçilip başbakan olduğunda Johnson'ı dışişleri bakanı yaptı.
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Temmuz 2018'de May AB'den ayrılma koşullarını karara bağlamak üzere kabinesini topladığında Johnson, May'in "yumuşak Brexit planını" destekliyor göründü ancak Brexit Bakanı David Davies'in, "AB'ye fazla taviz veriliyor" itirazı ile istifa etmesinin ardından Johnson da istifasını açıkladı.
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'DEDEM GERÇEK BİR MÜSLÜMANDI'
Johnson seçim kampanyasındaki bir radyo mülakatında büyük büyük dedesinin (Ali Kemal) gerçek bir Müslüman olduğunu ve Kuran'ı ezbere okuduğunu söyleyerek, herkesi şaşırtmıştı.
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'SARI SAÇLARIMIN SEBEBİ ÇERKES BÜYÜK NİNEM'
Boris ayrıca, herkesin merak konusu ettiği sapsarı saçlarının da büyük büyük nenesi köle bir Çerkes kızından geldiğini söylemişti.
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Rusya'nın güneyinde Kafkaslardan gelme bir Çerkes kız olduğunu belirten Boris Johnson, büyük büyük dedesinin köle güzelle evlenerek onu hürriyetine kavuşturduğunu dile getirdi.
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Tüm Johnson ailesinin sarı saçlarının Hanife Fered adlı mavi gözlü, sarı saçlı Çerkes kadınından geldiği ifade ediliyor.
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Boris'in babası Stanley Johnson da büyük dedesi Ali Kemal gibi gazeteci-yazar.