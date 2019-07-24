Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı

İngiltere'de yeni Başbakan belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri oldu. Bugün Theresa May'İn görevini bırakmasının ardından İngiltere Kraliçesi '. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen Boris Johnson son günlerin en çık konuşulan ismi haline geldi. Kökenlerinin Çankırı'y dayandığı iddia edilen Boris Johnson kimdir? İşte ilginç hayat hikayesi farklı siyasi mizacıyla İngiltere siyasetinin hep konuşulan ismi olan Boris Johnson'ın soyağacı...