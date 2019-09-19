Dünya gündemine bomba gibi düştü! Arap gecelerinin Aladdin'i oldu

uhafazakârların lideri Andrew Scheer, fotoğrafın 2001’de de şimdi de ırkçılık içerdiğini belirterek, "Bu akşam Kanadalıların gördüğü, tam bir muhakeme ve dürüstlük yoksunluğu olan ve bu ülkeyi yönetmeye uygun olmayan bir kişi" dedi.