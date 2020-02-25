Dünya devinin CEO'sundan yerli otomobil yorumu: Bizi gurulandırdı

Tanıtıldığı andan itibaren başta ülkemiz olmak üzere dünyada büyük yankı uyandıran Türkiye'nin Otomobili tasarımı ve teknolojik özellikleriyle büyük beğeni toplamıştı. TOGG dahil Ferrari, BMW, Alfa Romeo, Rolls Royce ve Cadillac başta olmak üzere birçok prestijli markanın tasarımında büyük rol oynayan Pininfarina'nın CESO'u Türkiye'nin girişimiyle ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı.