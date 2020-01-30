Dünya çıldırdı! Virüs korkusu bunu da yaptırdı

Çin'de 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan, 7 binden fazla kişiye bulaşan virüs karşısında halkın aldığı önlemler çaresizliği gözler önüne serdi. Ülkede maske kıtlığı da yaşanırken, bazı uçak yolcuları başlarında poşet ve pet şişelerle korunmaya çalışırken görüntülendi.
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Çin'de hem maske kıtlığı yaşanıyor, hem de halk arasındaki panik artıyor. Çin halkının bu koşullar altında virüsten korunmak için başvurduğu bazı yöntemlerse çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.
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Havalimanlarında bazı Çinliler, solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için başlarının üzerine poşet ve pet şişe geçirmiş halde görüntülendi.
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BBC için Çin'de kameramanlık yapan gazeteci Edward Lawrence'ın paylaştığı bir karede, bir havalimanındaki kadın hem maske, hem de plastik poşetle görünüyor.
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Çin'de şu an yüz maskesi takmayan yolcuların herhangi bir toplu taşıma aracına binmesine izin verilmiyor.
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Ancak birçok kentte de maske kıtlığı yaşanıyor. The Guardian gazetesinin yayınladığı görüntülerde, Jiujiang'daki bir fabrikanın dışında insanların maske için birbirleriyle yarıştığı görülüyor.
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Twitter'da paylaşılan görüntüler, insanların kafalarında plastik pet şişelerle gezdiğini ya da bedenlerinin etrafına plastik poşetler geçirdiğini gösteriyor.
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Bir taksici ise ön koltuk ve arka koltuğu kartonla ayırmış.
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Hong Kong'dan gelen görüntülerde ise marketlerin neredeyse yağmalandığı, rafların bomboş kaldığı görülüyor.
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Bu arada Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong yönetimi de bir dizi önlem açıkladı ve iki ülke arasındaki geçişleri sınırladı.
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Çin ile Hong Kong arasındaki uçak seferleri yarıya indirildi, Çin anakarasına yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceği de duyuruldu.
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Öte yanan Çin'in futbol federasyonu da Çin Süper Ligi de dahil olmak üzere ülke çapındaki bütün futbol maçlarının askıya alındığını açıkladı.
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Karantina altındaki Wuhan'daki bomboş sokakların fotoğrafları, uluslararası haber ajansları tarafından servis ediliyor.
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İsveçli mobilya devi Ikea, Çin'deki tüm dükkanlarını geçiçi olarak kapattığını duyurdu.
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Reuters haber ajansının aktardığına göre, mobilya devi 30 mağazasının tamamını kapatma kararı aldı.
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Küresel gelirinin yüzde 10'unu Çin'den kazanan Starbucks'ın ülkede 4 bin 300 mağazası bulunuyor.
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Salgının yayılmasını önlemek için McDonald's, KFC ve Pizza Hut da pek çok restoranını kapatacağını duyurdu. Nestle ek biyogüvenlik önlemleri aldı.
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İmalat sanayi de salgından etkilenirken Toyota üretimi durdurdu, Honda bölgedeki çalışanlarını tahliye ediyor.