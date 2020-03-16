Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
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2020 yılında yaşanan olaylar her geçen gün farklı boyutlara taşınıyor. Dünyanın konuştuğu çekirge istilasının ardından şimdi de karınca istilası başladı. Umman'da çekildiği tahmin edilen video sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde çekirge istilası Afrika'dan kuzeye doğru boy göstermiş ve sınırımıza kadar dayanmıştı.
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Dünya corona virüsü tedirginliği korurken böcek istilaları haberleri gelmeye başladı. Sonbaharda Doğu Afrika'da başlayan ve hızla yayılan çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.
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Tüm dünyanın konuştuğu çekirge istilası olayının ardından şimdi de karınca istilası boy gösterdi. Umman'da çekilen o görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, izleyenleri de şoke etti.
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UMMAN'DA KARINCALAR SOKAKLARI İSTİLA ETTİ!
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Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.
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KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?
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Görüntülerin yayılması sonrası en çok araştırılan konu "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" oldu. Ancak Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum.