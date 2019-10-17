UEFA asker selamı nedeniyle haksız ve hadsiz bir şekilde Türkiye'ye soruşturma açarken, geçmişte futbol sahalarında aynı olay defalarca yaşandı. Onların hiçbirini gündeme bile getirmeyen UEFA, Türkiye'ye ise soruşturma açarak şaşkınlık verici şekilde çifte standart uyguladı. Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular...
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etmiş, Fransa ile 1-1 berabere kalmıştı.
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Bu iki maçta da atılan goller sonrası Milli Futbol Takımımız, Mehmetçikler'e destek amaçlı Asker Selamı verdi. Bu hareket ülkemizde büyük beğeni toplarken, dış basında gündeme oturdu.
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Son olarak UEFA, millilerin bu sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
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Ancak daha önceden Türkiye karşısında atılan golde de olmak üzere birçok futbolcu bu sevinci uyguladı ve hakkında soruşturma açılmadı.
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İŞTE DÜNDEN BUGÜNE 'ASKER SELAMI' VEREN FUTBOLCULAR...
Artem Dzyuba | Türkiye-Rusya
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Artem Dzyuba | Kıbrıs-Rusya
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Romelu Lukaku | Belçika-Lüksemburg
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Roy Chipolina | Gürcistan-Cebelitarık
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Antoine Griezmann | Fransa - Hırvatistan
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Antoine Griezmann
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Hong Chul Güney Kore - Almanya
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Thierry Henry & Samuel Eto'o | Barcelona - Bayern Münih