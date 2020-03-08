Milyonlarca emeklinin faydalandığı banka promosyonu uygulamasından emekli eşi ve çocuğu da faydalanıyor. Uygulamada dul ve yetimler, hisseleri oranında banka promosyonu alıyor. Peki Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır? İşte merak edilen soruların yanıtları...