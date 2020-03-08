Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?
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Milyonlarca emeklinin faydalandığı banka promosyonu uygulamasından emekli eşi ve çocuğu da faydalanıyor. Uygulamada dul ve yetimler, hisseleri oranında banka promosyonu alıyor. Peki Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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DUL VE YETİMLERİN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
Hisseleri oranında promosyon ödemesi yapılır. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir.
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18 YAŞ ALTI OLANLARIN ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
18 yaş altında emekli maaşı alanlar için anne veya babasının velayeti gerekmektedir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılıyor.
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BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANACAK?
SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde.
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Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.
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MAAŞI 3 AYLIK OLANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
Emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.
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MAAŞTA KESİNTİ YAPILIYORSA TUTAR NASIL HESAPLANIR?
Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.
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PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILDIKTAN SONRA MAAŞ ARTINCA NE OLACAK?
Promosyon tutarı, başvurulan tarihteki maaş üzerinden belirleniyor. 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmıyor.