Dubai Şeyhi'nin ultralüks yatı Bodrum'da 2 milyon 200 bin liralık yakıt aldı
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MUĞLA Bodrum'da iskeleye yanaşan Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'e ait ultra lüks motor yata 15 tankerin getirdiği 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt dolduruldu. Şeyhin yatının özellikleri ise 'yok artık' dedirtti.
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt ikmali yaptı.
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Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.
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15 tanker sıra sıra gelip boşalltı
15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum’dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.
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100 metre yakınına yaklaştırmıyor, yaklaşan alabora oluyor
Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına bir başka yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor.
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Koltuk fırlatma özelliği var
Yatın bir başka özelliği ise acil durumlarda savaş uçaklarında bulunduğu gibi oturulan koltukları fırlatması.
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Korsanları görünce 75 knot hıza çıkıyor
Korsan bir saldırıda turbo motorları ile 75 knot hızla gidebilen yatta güvenlik botu da hazır tutuluyor.
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Restoranlar, barlar, eğlence merkezi ve hamamı var
Her türlü lüksü barındıran yattın içerisinde bulunan, restoranlar, barlar, eğlence merkezlerinin yanı sıra bir spor salonu ve birde hamam yer alıyor.
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Ultra lüks motor yatın güvertesinde jakuziler bulunurken, arka bölümünde ise su sporları yapabilecekleri su kaydırakları, kanolar, jetskiler ve dalış malzemeleri yer alıyor.
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Yatta bir helikopter pisti ve sürekli beraberinde olan bir helikopter de var...