Dubai Şeyhi'nin ultralüks yatı Bodrum'da 2 milyon 200 bin liralık yakıt aldı

15 tanker sıra sıra gelip boşalltı 15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum’dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.