Son dakika: Koronavirüs'te şoke eden gelişme! Giderek artıyor...

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1368'e, teyit edilen vaka sayısı 59 bin 883'e yükseldi. Ayrıca edinilen bilgiye göre son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.