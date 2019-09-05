Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var

Dorian Kasırgası'nın şu ana kadar Bahamalar'ı vuran en büyük kasırga olduğuna ve bölgenin daha önce bu seviyede bir doğal afetle karşı karşıya kalmadığına dikkati çeken Mark Lowcock, "70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyacı var.'' dedi.