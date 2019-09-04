ABD diken üstünde bekliyor! İşte son durum...

NASA, Bahamaları terk eden Dorian Kasırgasını, ABD kıyılarını doğru ilerlerken uzaydan canlı görüntüledi. Ayrıca, kasırganın Kategori 2'ye düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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ABDnin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Bahamaları terk eden ve ABDnin doğusundaki kıyı şeridine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının görüntülerini uzaydan canlı yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, kasırganın büyüklüğü dikkat çekti.
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KATEGORİ 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ
ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın, doğuya doğru yön değiştirerek kıyı şeridini takip edeceği ve kasırganın şiddetinin, Kategori 2ye düşürüldüğü belirtildi.
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Kategori 2 kasırgalar, Ulusal Kasırga Merkezi tarafından saatte en az 154 kilometre rüzgar hızı olan tropik bir siklon olarak tanımlanmakta.
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Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.
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Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
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Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.
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Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
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Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor
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Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.
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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de ABD'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.
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Güney Carolina eyaletine ulaşan AA muhabirinin objektifine yansıyan görüntülerde, Charleston bölgesindeki kamu binalarının kapı ve pencerelerinin kontrplaklarla kapatıldığı dikkati çekti.
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AA kasırga süresince başta Florida olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.