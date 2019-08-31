NASA, Dorian Kasırgası’nın yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı
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NASA, Dorian Kasırgası’nın hızla yoğunlaştığı görüntüleri yayınladı. Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı belirtildi.
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NASA, Dorian Kasırgası’nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı.
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NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.
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Ulusal Kasırga Merkezi’nin yaptığı açıklamada, Dorian’ın daha da şiddetlenerek çok tehlikeli 'kategori 4' kasırga seviyesine geldiği belirtildi.
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Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD’nin Florida eyaletinden önce Bahamalar’dan geçebileceğine yer verildi.
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Öte yandan, yerel medya; Florida’nın tüm bölgelerinde acil durum ilan edildiğini, eyalet genelinde gıda stokladığını, birçok yerde eğitime ara verildiğini ve arama-kurtarma ekiplerinin hazırda beklediğini yazdı.
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian’a karşı bölgedekileri ikaz etmişti.
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Trump, ikazında "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!” ifadelerini kullanmıştı."