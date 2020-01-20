Şelaleye hayran kaldılar!

VAN'da etkili olan soğuk hava, Muradiye ilçesindeki şelaleyi kısmen dondurdu. Donan şelalede seyrine doyumsuz manzara oluşurken, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen turistler, hatıra fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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Gece hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi.
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Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
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ŞELALEYE HAYRAN KALDILAR
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Muradiye Şelalesi'ni gezmeye gelen turistler, "Şelale şimdilik kısmen donmuş.
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İstanbul, İzmir ve Muağla'dan çok sayıda turistle burayı görmeye geldik.
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Donan şelalenin seyrine doyum olmuyor. Bayıldık bu manzaraya. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.